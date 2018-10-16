۳۰ سال پیش باید به سوی انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی می رفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز حناچی در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی بر موافقت شهرداری با این طرح تاکید کرد.

وی گفت: یکی از روش های جلوگیری از تخلف افکار عمومی است و بسیاری از پرونده هایی که امروز در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد به وسیله گزارش ها از مشاعات و یا مجاوران است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران تاکید کرد: ۷۵ تا ۸۰ درصد وابستگی شهرداری به درآمدهای حوزه شهرسازی است از این روی نمی توان اقدامی یک باره در خصوص این حوزه انجام داد و تغییرات در آن باید گام به گام صورت گیرد.

وی به تجربه دیگر کشورها در این موضوع اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته پروژه های سرمایه گذاری بزرگ استثنا شده و در تالار شهر به نمایش درمی آید و همه افراد نسبت به آن نظراتشان را اعلام می کنند و بر اساس این نظرات برای آن پروژه تصمیم گیری می شود و در خصوص پروژه هایی که منافع مردم در آن درگیر است افراد مشمول شناسایی شده و از آنها نظرخواهی می شود.

حناچی با تاکید بر اینکه حرکت ما به این سمت لازم و ضروری است گفت: و اگر ۳۰ سال پیش به این سمت می رفتیم امروز شاهد بسیاری از تخلفات نبودیم.

وی اظهار داشت: ورود افکار عمومی به موضوع باغات را می توان تجربه مثبتی در این حوزه به شمار آورد.

به گزارش مهر ،الهام فخاری عضو شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی بر ضرورت برخورد با تخلفات در پی شناسایی عمومی آنها تاکید کرد.

وی گفت: امروز نیز برخورد با تخلفات صورت می گیرد و اگر قرار است که موضوع نظارت عمومی در دستور کار قرار گیرد باید ضمانت اجرایی لازم برای برخورد با تخلفات بیش از آنچه امروز وجود دارد، اندیشیده شود.

عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: امروز سامانه های زیادی در موضوع نظارت وجود دارد اما مشکلات را در این حوزه می بینیم و باید این طرح به بهبود وضعیت موجود منجر شود.