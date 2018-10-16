به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز و در جریان سخنانی در نشست خبری مشترک با «قدرت اوزرسای» وزیر خارجه قبرس شمالی در آنکارا در خصوص پرونده «جمال خاشقجی» روزنامه نگار مشهور سعودی و منتقد ریاض اعلام کرد: دادستانی ترکیه، هر فردی را که در کنسولگری عربستان سعودی صلاح بداند مورد بازجویی قرار خواهد داد.

وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک مذکور همچنین درباره عملیات مشترک نیروهای مسلح ترکیه و آمریکا برای گشت‌ زنی در منبج سوریه گفت: اگر در خصوص منبج کم کاری از آمریکا مشاهده کنیم، به روند قبلی باز می گردیم. یا آنها آنجا را پاکسازی کنند، یا ما پاکسازی می کنیم.

جمال خاشقجی دوم اکتبر برای کارهای مربوط به مدارکش وارد کنسولگری عربستان در استانبول شده و به‌گفته نامزدش که منتظر او بوده، دیگر از ساختمان بیرون نیامد. مقامات سعودی ادعا کرده‌اند که این نویسنده و روزنامه‌نگار ۵۹ساله از کنسولگری خارج شده است، اما رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر به‌قتل رسیدن و تکه تکه شدن جسد او در کنسولگری عربستان منتشر کرده‌اند.