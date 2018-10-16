سپاه در همه سختیها در کنار مردم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان سپاه فتح استان افزود: یکی از افراد متعهد در استان سردار بوعلی بودند که با حساسیت و وقت ‌گذاری در همه صحنه‌ها در کنار مردم و دولت بودند.

وی بیان داشت: در زمان زلزله و سقوط هواپیمای یاسوج نیز سپاه همکاریهای بسیار خوبی داشت.

احمدی اظهار داشت: ما قدردانی می کنیم از سپاهیان و فرزندان غیور این استان که در حوزه‌های مختلف فرهنگی و عمرانی فعالیت می کنند.

وی افزود: کمک به برنامه‌ها در همه امور فرهنگی و نظامی و عمرانی از خصوصیات فرزندان غیور استان در سپاه و سردار بوعلی است.

استاندار تصریح کرد: ایشان در همه صحنه‌ها در کنار مردم و دولت بودند و برای حفظ نظام و ارزشهای آن تلاش کردند.

استاندار سپاه پاسداران را یادگار معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) عنوان کرد و گفت: فرزندان غیور و متعهد استان در هر جایگاهی که باشند راه را برای توسعه استان در مسیرهای مختلف می گشایند و همواره در رفع محرومیت از استان می کوشند.