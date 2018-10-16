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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۵۳

رییس اداره فرهنگ و ارشاد پردیس:

انجمن های ادبی وفرهنگی پردیس برای کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنند

انجمن های ادبی وفرهنگی پردیس برای کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنند

پردیس- رییس اداره فرهنگ و ارشاد پردیس گفت: انجمن های ادبی و فرهنگی پردیس برای کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات کانون های شعر و ادب که با حضور جمعی از مسئولان انجمن های ادبی شهرستان در سالن جلسات اداره ارشاد پردیس برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: مسئولان کانون ها و انجمن های ادبی تمام تلاش خود را برای ترغیب نیروهای مستعد بکار گیرند و بهترین آثار را جهت شناسایی عموم در نمایشگاه ها به منصه ظهور بگذارند.

عبدالهی در ادامه افزود: تعامل فرهنگی بین کانون های ادبی از مزایای رشد کانون ها است و شعرا نباید از همدیگر دور باشند، باید بین شعرای کل استان تهران تعامل فرهنگی خوبی برقرار باشد.

وی افزود :در شهرستان به خانه ای تحت عنوان خانه فرهیختگان نیاز است، امیدواریم که با حمایتهای مسولین این بستر فراهم گردد.

مسؤل انجمن ادبی ارشاد استان تهران گفت: انجمن های ادبی و فرهنگی، برای مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی در بین جوانان و نوجوانان تلاش کنند نوجوانان و جوانان را در مقاطع مختلف به عنوان هنر آموز جذب کنند و برای ایجاد انگیزه در این زمینه تلاش کنند.

 

کد مطلب 4432274

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