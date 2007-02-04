کریستین امانپور در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امانپور دیروز نیز به همراه سفرای کشورهای عضو تروئیکای عدم تعهد و اعضای اصلی کشورهای موسوم به گروه 77 و تعدادی از خبرنگاران داخلی و خارجی از سایت تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان در مجتمع UCF اصفهان بازدید کرد.



کریستین امانپور که مدتی است در ایران به سر می برد، مصاحبه با سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و محمود احمدی نژاد را در پرونده کاری خود دارد.

امانپور پیش از این درجنگ های افغانستان و بوسنی هرزگوین نیز حضور داشته است و اکنون با مجوز رسمی وزارت ارشاد در ایران در حال فعالیت است و امروز نیز بر اساس هماهنگی هایی که از قبل انجام داده، قرار است با تعدادی از نمایندگان مجلس مصاحبه کند.

این خبرنگار آمریکایی هفته گذشته در قم با آیت الله صانعی نیز دیدار داشته است .

امانپور در سفر خود به ایران قصد تهیه گزارش از مسجد جمکران را نیز داشته که ظاهرا به علت عدم هماهنگی لازم و احتمال سوء استفاده وی از احساسات مردم، از ورود به این محل منع شده است.