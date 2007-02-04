افتتاح و بهره برداری از 580 پروژه در بخش حمل و نقل و راهداری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای ، این پروژه ها شامل 3800 کیلومتر بهسازی ، لکه گیری ، زیر سازی و روکش آسفالت راههای کشور ، اجرای بیش از 16 کیلومتر روشنایی در طول راه های اصلی و احداث بیش از 146 دستگاه پل در طول محور راه های کشور است.

همچنین از 17 مجتمع خدماتی ، رفاهی در طول محور راه های اصلی کشور جهت ایجاد امکانات رفاهی و سیاحتی و خدمات رسانی به مسافران و پاسگاه پلیس راه بافت - شهر بابک در استان کرمان ، پایانه بار بندر خمیر در استان هرمزگان در ایام دهه فجر بهره برداری می شود.

افتتاح وبهره برداری از ساختمان قرار گاه پلیس راه استان فارس با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 372 میلیون ریال و افتتاح سالن تجاری پایانه مرزی بیله سوار در استان اردبیل با اعتبار 10 میلیارد ریال از دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر گزارش شده است.