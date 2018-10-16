تغییر کاربری فضاهای آموزشی فرسوده برای توسعه فضای آموزشی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر سه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان افزود: در برخی از محله ها چندین فضای آموزشی به صورت متراکم وجود دارد که در این مکانها فضاهای آموزشی فرسوده و غیر قابل استفاده تغییر کاربری می یابند.

وی با بیان اینکه برخی کلاسهای درسی در استان غیراستاندارد هستند، گفت: یک گزارش جامع از وضعیت اینگونه فضاهای آموزشی تهیه شده و به نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز اعلام شده است.

زارع پور همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره ویژه قلم از راه دور تصریح کرد: در سال جاری این جشنواره با هدف تقویت کارآفرینی و کسب و کار نوین، جذب ایده های خلاق و حمایت از کالای ایرانی، در استان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: والدین، دانش آموزان، خبرنگاران و معلمین نیز می توانند در این جشنواره مشارکت داشته باشند.