اولتیماتوم فدراسیون کشتی به تیم های بدهکار لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی به ترتیب تا روزهای ۱ و ۴ آبان ماه به تیم های ستارگان پاس ساری و پتروشیمی بابل فرصت داد تا نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام کنند، در غیر اینصورت نمی توانند در مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ شرکت کنند.

در نامه ارسالی فدراسیون کشتی به هیأت کشتی استان مازندران آمده است: نظر به نتایج حاصله از دور مقدماتی رقابت های لیگ ۳۰۰ روزه باشگاه های کشتی کشور و کسب عناوین اول تا سوم گروه B به ترتیب توسط تیم های آرش زین بابل ـ پاس ستارگان ساری ـ پتروشیمی بهشهر، و برگزاری مرحله رده بندی و فینال مسابقات مذکور در تاریخ های ۱۰ آبان(کشتی آزاد) و با توجه به تعهدات مالی و بدهی تیم های پاس ستارگان ساری و پتروشیمی بهشهر، بدینوسیله موارد ذیل اعلام می شود:



۱. با توجه به بدهی تیم ستارگان ساری به مبلغ ۵۰۰۰ فرانک سوئیس به اتحادیه جهانی کشتی، و از طرفی تعهد مالی باشگاه مذکور نزد این فدراسیون با ارائه چک بانک ملت به شماره ۴۲/۳۶۸۰۶۰/۱۴۶۸ تاریخ ۳۰/۰۷/۹۷ شعبه کشاورز کد ۵۸۶۷۷ ساری، به اطلاع می رساند، باشگاه مذکور صرفاً درصورت تسویه حساب تا روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۸/۹۷، قادر به شرکت در مرحله نهایی رقابت های فوق الذکر خواهد بود.



۲. با توجه به بدهی تیم پتروشیمی بهشهر به مبلغ ۴۰۰ دلار به فدراسیون کشتی کشور روسیه بعلاوه ۲۵۰۰ فرانک سوئیس به اتحادیه جهانی کشتی، شرایط حضور این تیم بعنوان تیم جایگزین تیم باشگاهی پاس ستارگان ساری(درصورت عدم تحقق بند یکم فوق الذکر) صرفاً درصورت پرداخت کامل بدهی یاد شده تا تاریخ چهارم آبان ماه سال جاری امکان پذیر خواهد بود.