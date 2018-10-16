معطلی چند روزه کامیون های حامل کالا در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد زیادی کامیون حامل کالاهای صادراتی در مرز مهران چند روز معطل شده اند و هنوز بار آنها خالی نشده است.

گویا مشکل از طرف عراقی است و مسئولان استان در حال رایزنی با طرف عراقی برای تخلیه بارها هستند.