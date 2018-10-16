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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۵

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معطلی چند روزه کامیون های حامل کالا در مرز مهران

معطلی چند روزه کامیون های حامل کالا در مرز مهران

ایلام- کامیون های حامل کالاهای صادراتی چند روزی است در مرز مهران معطل شده اند.

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به گزارش خبرنگار مهر، تعداد زیادی کامیون حامل کالاهای صادراتی در مرز مهران چند روز معطل شده اند و هنوز بار آنها خالی نشده است.

گویا مشکل از طرف عراقی است و مسئولان استان در حال رایزنی با طرف عراقی برای تخلیه بارها هستند.

کد مطلب 4432315

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