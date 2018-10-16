معطلی چند روزه کامیون های حامل کالا در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد زیادی کامیون حامل کالاهای صادراتی در مرز مهران چند روز معطل شده اند و هنوز بار آنها خالی نشده است.
گویا مشکل از طرف عراقی است و مسئولان استان در حال رایزنی با طرف عراقی برای تخلیه بارها هستند.
ایلام- کامیون های حامل کالاهای صادراتی چند روزی است در مرز مهران معطل شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، تعداد زیادی کامیون حامل کالاهای صادراتی در مرز مهران چند روز معطل شده اند و هنوز بار آنها خالی نشده است.
گویا مشکل از طرف عراقی است و مسئولان استان در حال رایزنی با طرف عراقی برای تخلیه بارها هستند.
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