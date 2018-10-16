به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت بیمه ای با صدور بخشنامه‌ای به ‌تمامی شعب و مراکز خود تاکید کرده است که پوشش تعهدات این بیمه نامه برای هر یک از بیمه شدگان شامل پرداخت غرامت فوت به هر علت (عمر زمانی) به مبلغ 350 میلیون ریال، پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه به مبلغ یک میلیارد و 850 میلیون ریال و پرداخت غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی ناشی از حادثه حداکثر 2 میلیارد و 200 میلیون ریال است.

پرداخت هزینه‌های درمانی بستری بیمارستانی و اعمال جراحی به علت بیماری یا حوادث حداکثر 250میلیون ریال، پرداخت هزینه‌های درمانی سرپایی و پاراکلینیکی به علت بیماری یا حوادث همانند انجام نوار قلب، رادیولوژی، آزمایش‌ها، اورژانس، گچ گیری و نظایر آن تا سقف 25 میلیون ریال از دیگر تعهدات این شرکت بیمه‌ای برای زائران اربعین است.

همچنین در این بیمه نامه تعهد پرداخت هزینه‌های نقل‌وانتقال پیکر هر یک از بیمه‌شدگان فوت‌شده به هر علت، از عراق یا شهرهای ایران به شهر محل اعزام متوفی، از محل تعهدات فوت به هر علت و پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال بیمار یا مصدوم از عراق یا شهرهای ایران به شهر محل اعزام بیمه‌شده از محل تعهدات بستری و اعمال جراحی دیده شده است.

بر اساس این گزارش، مدت پوشش بیمه‌ای هر یک از بیمه‌شدگان حداکثر مدت 30 روز است که این زمان در مسیرهای زمینی از فاصله 20 کیلومتری پایانه‌های مرزی رسمی جمهوری اسلامی ایران و در مرزهای هوایی از زمان ورود به خاک کشور عراق آغاز و در طول مدت اقامت در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامرا و مسیرهای منتهی به آن‌ها ادامه دارد.

در مرزهای زمینی نیز این تعهدات پس از خروج از خاک عراق و ورود به ایران تا فاصله 20 کیلومتری پس از پایانه مرزی و در مرزهای هوایی پس از خروج بیمه‌شده از خاک عراق و ورود به ایران خاتمه می‌یابد، مشروط بر اینکه مدت مذکور از 30 روز بیشتر نباشد.

بنابراین گزارش، پارسال بیش از 2 میلیون ایرانی برای حضور در آیین جهانی اربعین حسینی (ع) راهی عتبات عالیات شدند و پیش بینی می شود همیین تعداد از هموطنان در این آیین سوگواری شرکت کنند.

در تقویم رسمی امسال، روز اربعین مصادف با هشتم آبان ماه است اما هموطنان از حدود یک هفته قبل سفر خود را به مقصد کربلای معلا آغاز می کنند.