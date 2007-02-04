"تاریخ معاصر" مهمترین کتاب سیاسی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر سابق امور خارجه ) امروز در سازمان پژوهش و برنامه‌ ‏ریزی وزارت آموزش و پرورش حاضر شد و درباره نوشته جدید خود - کتاب تاریخ معاصر - به کارگروهان کتابهای تاریخ سراسر کشور و معاون پژوهشی وزیر آموزش و پروش ، افزود: حجم کتاب درسی ذکر شده از کتابهای قبلی کمتر است.

وی خاطر نشان ساخت: نویسندگان کتب تاریخی به طور قطع گرایش های سیاسی خود را به مخاطبان ارائه می دهند و این در حالی است که بنای نظام اسلامی در انتقال درست مفاهیم تاریخی است.

ولایتی خاطر نشان ساخت: کتاب جدید التالیف تاریخ معاصر بر اساس مستندات گردآوری شده و حفظ منابع برای دانش آموزان الزامی ندارد.

وی یاد آورشد: مشروعیت نظام به نقد نظام گذشته بستگی دارد و از همین رو کتاب ذکر شده با دقت لازم نگارش شده است.