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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۴

دکتر ولایتی:

"تاریخ معاصر" مهمترین کتاب سیاسی آموزش و پرورش است

"تاریخ معاصر" مهمترین کتاب سیاسی آموزش و پرورش است

مولف کتاب جدید تاریخ معاصر سال سوم متوسطه اعلام کرد: "تاریخ معاصر" از ابتدای انقلاب تا کنون و از نگاه سیاسی ، مهمترین کتاب آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر سابق امور خارجه ) امروز در سازمان پژوهش و برنامه‌ ‏ریزی وزارت آموزش و پرورش حاضر شد و درباره نوشته جدید خود - کتاب تاریخ معاصر - به کارگروهان کتابهای تاریخ سراسر کشور و معاون پژوهشی وزیر آموزش و پروش ، افزود: حجم کتاب درسی ذکر شده از کتابهای قبلی کمتر است.

وی خاطر نشان ساخت: نویسندگان کتب تاریخی به طور قطع گرایش های سیاسی خود را به مخاطبان ارائه می دهند و این در حالی است که بنای نظام اسلامی در انتقال درست مفاهیم تاریخی است. 

ولایتی خاطر نشان ساخت: کتاب جدید التالیف تاریخ معاصر بر اساس مستندات گردآوری شده و حفظ منابع برای دانش آموزان الزامی ندارد.

وی یاد آورشد: مشروعیت نظام به نقد نظام گذشته بستگی دارد و از همین رو کتاب ذکر شده با دقت لازم نگارش شده است.

کد مطلب 443234

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