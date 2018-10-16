مشکلات اقتصادی مانع حضور مردم در مراسم اربعین حسینی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر سه شنبه در مراسم بدرقه خادمان اربعین حسینی که در صحن انقلاب حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهارکرد: بدرقه مسافران کربلا بسیار زیبا و خاطره انگیز است زیرا این افراد می خواهند اربعینی را در عراق بیافرینند که امیدی برای همه دلدادگان اهل بیت(ع) در عالم خواهد بود.

وی افزود: حضور باشکوه زائران در پیاده روی عظیم اربعین موجب ناامیدی دشمنان خواهد شد و باید گفت اربعین نمادی است تا عاشورا فراموش نشود و این از ویژگی های امام حسین (ع) است که برای ایشان اربعین گرفته می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: اربعین حسینی باید در تمام زوایایی زندگی شیعیان جلوه داشته باشد و امام عسکری (ع) فرمودند اربعین یکی از نشانه های ایمان به خداوند و دینداری است.

رئیسی گفت: تا زمین زمین است باید برای این مصیبت اشک ریخت و از جنایت هولناکی که بر خاندان اهل بیت(ع) وارد شد باید خون گریه کرد و نه تنها انسان ها بلکه همه هستی برای اباعبدالله اشک می ریزند.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: راهپیمایی اربعین و حضور میلیون ها زائر در این مراسم معنوی که با حضور همه ملت ها همراه است نشانی از جبهه متحد مقاومت علیه استکبار بوده این گردهمایی بزرگ آمادگی برای نبرد با استکبار جهانی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: امروز برای ملت بزرگ ایران چهلمین سالگرد پیروزی با اربعین حسینی همزمان شده و ما توانستیم ۴۰ سال مقابل استکبار جهانی با الگو گیری از امام حسین(ع) ایستادگی کنیم و جوانان این کشور ۸ سال با ذکر یا اباعبدالله برای حاکمیت دین و ارزش های اسلامی و الهی در جامعه ایثار کردند.

وی گفت: از سال ۴۲ که انقلاب اسلامی از قم آغاز شد و در سال ۵۷ که به سرانجام رسید همه مبارزات با یاد عاشورا رقم خورد و حضور در اربعین برای رقم زدن حماسه آمادگی برای ظهور منجی عالم بشریت است.

رئیسی تصریح کرد: شکوه اربعین کار اراده های سیاسی و دولت ها نیست و بصیریت مردم است که راهپیمایی عظیم اربعین را رقم می زند و هر قدم در این راه یک حج بوده و در دل زائران ایجاد نورانیت می کند.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: امروز پیوند بین ملت ایران و عراق توانست پرونده گروههای تروریستی را در هم بپیچد و آنچه موجب این پیروزی ها شد عشق و ارادات به امام حسین (ع) است و دشمن تلاش می کند بین دو ملت اختلاف ایجاد کند که انان با هوشیاری مردم به اهداف خود نخواهند رسید.

وی تاکید کرد: پیوند بین ملت ایران و عراق حول محور امام حسین(ع) روز به روز قوی تر خواهد شد و از بانک مرکزی تشکر می کنیم که تسهیلات خوبی را برای زائران حسینی در نظر گرفتند. اگر چه مشکلات اقتصادی وجود دارد اما عشق به امام حسین (ع) موجب خواهد شد رونق مراسم اربعین امسال بیشتر از سال های گذشته باشد.