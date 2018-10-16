به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، ابوالقاسم حسن پور در نشست بررسی حوزه‌های آبخیز گیلان در رشت اظهار کرد: در صورت عملیاتی شدن اقدامات آبخیزداری در حوزه های آبخیزداری گیلان و مازندران تا حدود زیادی از وقوع سیلاب و تخریب ناشی از آن در مناطق پایین دست کاسته می شود.

حسین پور از دو برابر شدن اعتبارات آبخیزداری استان‌های گیلان و مازندران در سال جاری خبر داد و افزود : امسال به هر یک از این استان‌ها بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی با اشاره به بازدید از مناطق سیل زده استان‌های گیلان و مازندران گفت: بررسی ها نشان می دهد در مناطقی که طرح های آبخیزداری اجرا شده امکان وقوع سیلاب منتفی است.

در ادامه این نشست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان نیز تعداد حوزه های آبخیز این استان را ۵۱ مورد عنوان و بیان کرد: سالانه در ۴ حوزه عملیات آبخیزداری انجام می شود که با افزایش اعتبارات امسال فعالیت در این بخش گسترش یافته است.

محسن یوسف پور افزود: امسال در ۱۹ حوزه طرح آبخیزداری اجرا می شود که گامی مهم برای کنترل سیلاب ها و بهره گیری بهینه از منابع آبی است.