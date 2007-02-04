شعرهای شاعران انقلابی جهان عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی منوری دبیر جشنواره شعر فجر در استان خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود : این لوح فشرده با همکاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی تهیه شده است.

وی از برگزاری نمایشگاه شهر در حاشیه برگزاری این جشنواره خبر داد و گفت : در این نمایشگاه از شعرای همه شهرستان های خراسان رضوی آثار برگزیده ای در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

منوری با اشاره به برگزاری میزگرد آسیب شناسی ادبیات انقلاب ادامه داد : در این میزگرد ویکتوریا کیک از لبنان، عین الحسن از هندوستان، ناظم قاسم و محمدعلی عجمی از تاجیکستان، خالد فروغ از افغانستان و تعدادی از شعرای داخل کشور حضور دارند. این میزگرد 16 بهمن ماه برگزار می شود.

حجت الاسلام حسینی، شنوایی، رنجبر، برزگر و اکرامی فر داوران نهایی این جشنواره در مشهد هستند.