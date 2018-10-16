نیاز پزشکی قانونی کهریزک به نیروی انسانی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از مرکز پزشکی قانونی در کهریزک در جمع خبرنگاران گفت: در سال ۹۷ بودجه این سازمان بر اساس دلار ۳ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است، در حال حاضر که نرخ ارز افزایش یافته ۲ راه وجود دارد، یا می بایست بودجه این سازمان افزایش یافته و یا از دلار با نرخی که برای تامین دارو در نظر گرفته شده است، برای تامین مایحتاج این سازمان استفاده کرد، تا به موقع بتواند مواد آزمایشگاهی مورد نیاز خود را وارد کند.

وی گفت: مجموعه پزشکی قانونی کهریزک به دلیل انجام امور تحقیقاتی، می تواند به عنوان یک پژوهشگاه نیز مطرح شود.

استاندار تهران با بیان این که امروز با پیشرفت های علمی و سرمایه گذاری های انجام شده، دستاوردهای مناسبی در زمینه پزشکی قانونی انجام شده است، گفت: امروز مردم از خدمات سازمان پزشکی قانونی راضی هستند و این امر به دلیل تشخیص های دقیق و قطعی ناشی از پیشرفت های علمی این سازمان است.

مقیمی گفت: برای تامین نیروی انسانی این مرکز باید پیگیری شود و این نیروها با در نظر گرفتن بحث های تخصصی انجام شود.