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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

بستر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی قزوین مهیاست

بستر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی قزوین مهیاست

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ضمن ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی از فعالان این بخش حمایت جدی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به همراه معاونین و مدیران این سازمان در بازدید از یک واحد صنایع لبنی در شهر صنعتی کاسپین قزوین گفت: حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی به توسعه بخش کشاورزی کمک می کند.

وی افزود: جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید از سرمایه گذاری بخش خصوصی درتمام حوزه های کشاورزی حمایت می کند و تلاش می کند شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مهیا کند.

خمسه تصریح کرد: در حال حاضر سالانه بیش از ۵۳۰ هزار تن شیر خام توسط واحد های دامی استان تولید می شود و حدود ۳۰ درصد از شیر واحدهای دامی در صنایع تبدیلی و لبنی استان استفاده شده و ۷۰ درصد باقیمانده نیز به سایر استان ها صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: هم اکنون در ۴۱ واحد صنایع لبنی با ظرفیت یک میلیون و ۷۴ هزار تن انواع محصولات لبنی تولید و به بازار عرضه می شود.

وی گفت: تمام تلاش ما تامین نهاده های مورد نیاز واحد های دامی است تا در تامین شیر واحدهای لبنی استان و کشور دچار مشکل نشویم.

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از بخش های تولید، بسته بندی و آزمایشگاه این شرکت بازدید کرد.

کد مطلب 4432362

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