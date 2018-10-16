بستر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی قزوین مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به همراه معاونین و مدیران این سازمان در بازدید از یک واحد صنایع لبنی در شهر صنعتی کاسپین قزوین گفت: حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی به توسعه بخش کشاورزی کمک می کند.

وی افزود: جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید از سرمایه گذاری بخش خصوصی درتمام حوزه های کشاورزی حمایت می کند و تلاش می کند شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مهیا کند.

خمسه تصریح کرد: در حال حاضر سالانه بیش از ۵۳۰ هزار تن شیر خام توسط واحد های دامی استان تولید می شود و حدود ۳۰ درصد از شیر واحدهای دامی در صنایع تبدیلی و لبنی استان استفاده شده و ۷۰ درصد باقیمانده نیز به سایر استان ها صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: هم اکنون در ۴۱ واحد صنایع لبنی با ظرفیت یک میلیون و ۷۴ هزار تن انواع محصولات لبنی تولید و به بازار عرضه می شود.

وی گفت: تمام تلاش ما تامین نهاده های مورد نیاز واحد های دامی است تا در تامین شیر واحدهای لبنی استان و کشور دچار مشکل نشویم.

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از بخش های تولید، بسته بندی و آزمایشگاه این شرکت بازدید کرد.