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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی اقدام تروریستی میرجاوه را محکوم کرد

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی اقدام تروریستی میرجاوه را محکوم کرد

زاهدان - مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان با صدور بیانیه ای اقدام تروریستی میرجاوه را محکوم کرد.

به گزارشخبرگزاری مهر در این پیام آمده است: خبر به گروگان گرفته شدن جمعی از نیروهای مرزبان در نقطه صفر مرزی میرجاوه باعث نگرانی اینجانب شد.

مولوی عبدالحمید  اسماعیل زهی در این بیانیه اظهار داشت: اینجانب ضمن ابراز انزجار و محکوم نمودن این عمل، امیدوارم نیروهای ربوده شده هرچه زودتر با عافیت و سلامتی از قید اسارت نجات یابند.

گفتنی است، بامداد امروز تعدادی از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی «میرجاوه» استقرار داشتند، با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک‌های ضد انقلاب ربوده شدند.

کد مطلب 4432366

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