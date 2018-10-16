مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی اقدام تروریستی میرجاوه را محکوم کرد

به گزارشخبرگزاری مهر در این پیام آمده است: خبر به گروگان گرفته شدن جمعی از نیروهای مرزبان در نقطه صفر مرزی میرجاوه باعث نگرانی اینجانب شد.

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در این بیانیه اظهار داشت: اینجانب ضمن ابراز انزجار و محکوم نمودن این عمل، امیدوارم نیروهای ربوده شده هرچه زودتر با عافیت و سلامتی از قید اسارت نجات یابند.

گفتنی است، بامداد امروز تعدادی از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی «میرجاوه» استقرار داشتند، با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک‌های ضد انقلاب ربوده شدند.