به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان گلستان، تقی محمدنژاد اظهار کرد: نمایش خیابانی «طبلی برای امیرو» در محل گلزار شهدا امامزاده عبدالله (ع) گرگان اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: این نمایش به نویسندگی بهمن ولیان و کارگردانی راحیل السادات کریمی با موضوع حادثه تروریستی اهواز، ۲۶ مهرماه ساعت ۱۶ در گلزار شهدای امامزاده عبدالله گرگان برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای این نمایش، ابراز همدردی با خانواده شهدا و مجروحان حادثه تروریستی اهواز و محکومیت جنایتکاران و حامیان منطقه‌ای تروریسم و شیطان بزرگ و ایادی آن‌ها است.

رئیس حوزه هنری گلستان تصریح کرد: صمد رحیمی در این نمایش بازی می‌کند.

به گفته وی، این حادثه دردناک باعث شده است که مدعیان دروغین حقوق بشر رسوا شوند و دشمنان منطقه‌ای ایران (رژیم آل سعود و متحدانش و رژیم صهیونیستی)، به‌عنوان حامیان و عاملان تروریسم معرفی شوند و همچنین اتحاد و همدلی مردم و مسئولین در برابر کوردلی و توطئه‌ دشمنان ایران نیز بیشتر شود.