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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۶

رئیس حوزه هنری گلستان:

نمایش خیابانی «طبلی برای امیرو» در گرگان اجرا می‌شود

نمایش خیابانی «طبلی برای امیرو» در گرگان اجرا می‌شود

گرگان- رئیس حوزه هنری گلستان گفت: نمایش خیابانی «طبلی برای امیرو» در محل گلزار شهدا امامزاده عبدالله (ع) گرگان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان گلستان، تقی محمدنژاد اظهار کرد: نمایش خیابانی «طبلی برای امیرو» در محل گلزار شهدا امامزاده عبدالله (ع) گرگان اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: این نمایش به نویسندگی بهمن ولیان و کارگردانی راحیل السادات کریمی با موضوع حادثه تروریستی اهواز، ۲۶ مهرماه ساعت ۱۶ در گلزار شهدای امامزاده عبدالله گرگان برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای این نمایش، ابراز همدردی با خانواده شهدا و مجروحان حادثه تروریستی اهواز و محکومیت جنایتکاران و حامیان منطقه‌ای تروریسم و شیطان بزرگ و ایادی آن‌ها است.

رئیس حوزه هنری گلستان تصریح کرد: صمد رحیمی در این نمایش بازی می‌کند.

به گفته وی، این حادثه دردناک باعث شده است که مدعیان دروغین حقوق بشر رسوا شوند و دشمنان منطقه‌ای ایران (رژیم آل سعود و متحدانش و رژیم صهیونیستی)، به‌عنوان حامیان و عاملان تروریسم معرفی شوند و همچنین اتحاد و همدلی مردم و مسئولین در برابر کوردلی و توطئه‌ دشمنان ایران نیز بیشتر شود.

کد مطلب 4432368

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