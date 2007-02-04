احمدی نژاد امروز از محققان طرح ترمیم ضایعات نخاعی تقدیر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان ایرانی در این طرح تحقیقاتی از سلولهای شوئن که بخشی از سلولهای دستگاه عصبی است، پس از کشت و آماده سازی برای ترمیم ضایعات نخاعی استفاده کرده اند.

دکتر صابری مجری طرح و مدیر گروه تحقیقات درمان ضایعات نخاعی و دکتر فیروزی استاد بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران از اعضای اصلی این طرح تحقیقات هستند.

پیش از این نیز، اعضای گروه تحقیقاتی ضایعات نخاعی در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی گزارشی از فعالیت خود را ارائه کرده بودند. در آن دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی، پشتوانه تحقیقاتی و نظریه پردازی گروه تحقیقات نخاعی را بسیار با اهمیت خواندند و اظهار داشتند: علاوه بر کارهای تحقیقاتی مترتب و بر نظریه های علمی دنیا نیازمند سرمایه گذاری بیش از پیش بر علوم پایه و نظریه پردازی هستیم.



حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار ضمن قدردانی از دستاورد بزرگ علمی و تحقیقاتی این مجموعه در میان ضایعات نخاعی تاکید کردند :هراقدامی که برای بیرون آمدن کشور از محیط سکون، رکود و عقب افتادگی تحمیل سالیان متمادی انجام شود، تلاشی مجاهدت آمیز و جزو با ارزش ترین کارها در نزد خداوند است.

ایشان پشتوانه تحقیقاتی و نظریه پردازی این دستاوردعلمی را بسیار با اهمیت خواندند و افزودند: کشور علاوه بر کارهای تحقیقاتی مترتب و بر نظریه های علمی دنیا نیازمند سرمایه گذاری بیش از پیش بر علوم پایه و نظریه پردازی است که از ویژگی های برجسته تحقیقات مربوط به درمان ضایعات نخاعی نیز نظریه پردازی دانشمندان ایرانی در این بخش است.

طرح ترمیم ضایعات نخاعی علاوه بر ایران در سه کشور دنیا صورت می گیرد اما به گفته وزیر بهداشت، طرح ایران از اهمیت قابل توجهی نسبت به طرح های مشابه در دنیا برخوردار است.