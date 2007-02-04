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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۳۶

در ایام گرامیداشت دهه فجر؛

مراسم نکوداشت"مرضیه دباغ" در موزه امام علی(ع) برگزار می شود

در ایام گرامیداشت دهه فجر فرهنگسرای بانو طی مراسمی از خدمات مرضیه حدیدچی(دباغ) در سالهای مبارزه با طاغوت با عنوان"سفیر انقلاب" تجلیل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با هدف تجلیل از خدمات ارزنده مرضیه دباغ در سالهای مبارزه با رژیم پهلوی و تبعید رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی در روز سه شنبه 17 بهمن ازساعت 15 الی 17 در موزه امام علی(ع) برگزار خواهد شد.

مرضیه دباغ، از سال 1340 فعالیت مبارزاتی و سیاسی خود را آغاز کرد و پس از زندانی و شکنجه های بسیار در زندانهای رژیم طاغوت درسال 1353 از کشور خارج و همراه حضرت امام خمینی(ره) به مبارزه همت گماشت.

عضویت در کمیته انقلاب اسلامی، مسئول بسیج خواهران، سه دوره نمایندگی مردم تهران و همدان در مجلس، تدریس در دانشگاه های علم و صنعت و مدرسه عالی شهید مطهری و... را می توان ازجمله مسئولیت های وی در دوران پس از انقلاب برشمرد. وی همچنین یکی از نمایندگان حضرت امام خمینی(ره) جهت رساندن نامه و ابلاغ پیام تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی به گورباچف رهبر شوروی سابق بود.

 نکوداشت "سفیر انقلاب" با حضور خانم ها تحصیلی، جوشقانی و جمعی از همرزمان مرضیه دباغ برگزار می شود.

کد مطلب 443239

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