مراسم نکوداشت"مرضیه دباغ" در موزه امام علی(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با هدف تجلیل از خدمات ارزنده مرضیه دباغ در سالهای مبارزه با رژیم پهلوی و تبعید رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی در روز سه شنبه 17 بهمن ازساعت 15 الی 17 در موزه امام علی(ع) برگزار خواهد شد.

مرضیه دباغ، از سال 1340 فعالیت مبارزاتی و سیاسی خود را آغاز کرد و پس از زندانی و شکنجه های بسیار در زندانهای رژیم طاغوت درسال 1353 از کشور خارج و همراه حضرت امام خمینی(ره) به مبارزه همت گماشت.

عضویت در کمیته انقلاب اسلامی، مسئول بسیج خواهران، سه دوره نمایندگی مردم تهران و همدان در مجلس، تدریس در دانشگاه های علم و صنعت و مدرسه عالی شهید مطهری و... را می توان ازجمله مسئولیت های وی در دوران پس از انقلاب برشمرد. وی همچنین یکی از نمایندگان حضرت امام خمینی(ره) جهت رساندن نامه و ابلاغ پیام تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی به گورباچف رهبر شوروی سابق بود.

نکوداشت "سفیر انقلاب" با حضور خانم ها تحصیلی، جوشقانی و جمعی از همرزمان مرضیه دباغ برگزار می شود.