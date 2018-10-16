اعزام ۲۵۰۰ نیروی فرهنگی و خدماتی به راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان بعدازظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بدرقه کاروان خادمان حسینی به راهپیمایی بزرگ اربعین که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهارکرد: طبق هماهنگی های انجام شده در ستاداربعین خراسان رضوی کار خدمت رسانی به زائران در قالب تعداد ۷۰ موکب با چهار هزار و ۵۰۰ خادم افتخاری از خراسان رضوی انجام خواهد شد.

وی افزود: بیش از ۲ هزار روحانی کار تبلیغ و راهنمایی زائران را در طول مسیرها ، اتوبوسها ، اماکن و مراکز مذهبی واقامتی و موکب های شهرهای زیارتی عراق از جمله نجف، کربلا و مسیر راهپیمایی را بر عهده دارند.

مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: نخستین کاروان خادمان حسینی به تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از استان در هفته جاری اعزام می شوند که از این تعداد بیش از یک هزار نفر آنان را پاکبانان و نیروهای خدماتی و راننده ها و کمک راننده های شهرداری مشهد تشکیل می دهد.

فروزان بیان کرد: دیگر اعضای این کاروان خدام آستان قدس رضوی و جمعی از روحانیون هستند که به منظور خدمت رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) عازم ایستگاه های صلواتی استان می شوند.

شایان ذکر است در مراسم بدرقه خادمان حسینی به صورت نمادین پرچم متبرک بارگاه منور رضوی به تعدادی از مسئولان موکب های مستقر در کشور عراق اهداء شد.