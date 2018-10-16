هشدار جدی درباره حمل داروهای کدئین دار به عراق

یاسر ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی هلال احمر دشت آزادگان برای پذیرایی و خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی(ع) و اقدامات انجام شده در این زمینه، اظهار کرد: در ایام اربعین حسینی، ۱۰ پست موقت امداد و نجات از منطقه عین ۲ تا مرز چذابه برای پذیرانی و خدمات رسانی به زائران مستقر شده است.

ساعدی یادآور شد: شوشتر، مسجدسلیمان، دزفول، دشت آزادگان و هویزه شهرهایی هستند که مسئولیت این پست ها را به عهده دارند.

وی با بیان این که پنج دستگاه خودروی فوریت های اضطراری با هدف انتقال سریع بیماران و مصدومان احتمالی در قرارگاه چذابه پیش بینی شده است، ادامه داد: همچنین یک دستگاه خودروی ارتباطات سیار در قرارگاه مرکزی چذابه (مین زدایی) نیر به منظور برقراری ارتباط سیار میان واحدهای امدادی مستقر شده است.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر دشت آزادگان، ۳۵ امدادگر کار امدادرسانی به زائران را در ایام اربعین حسینی(ع) بر عهده دارند.

ساعدی با اشاره به تقاضای چندی پیش فرمانده هنگ مرزی دشت آزادگان از استاندار خوزستان مبنی بر ضرورت حضور اکیپ امدادی هلال احمر در کنار مرزبانی برای خدمات رسانی به مصدومان و بیماران احتمالی، توضیح داد: خودروهای فوریت های اضطراری به صورت متناوب در مرز درکنار نیروهای مرزبانی برای امدادرسانی فوری به موارد احتمالی بیماری و مصدومیت در مرز حضور خواهند داشت، همانطور که هر ساله همین برنامه را اجرا می کنیم.

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و احتمال وقوع بارندگی و ابتلا به بیماری زائران اربعین حسینی گفت: با توجه به این که مسائل بهداشتی در عراق چندان رعایت نمی شود توصیه اکید می کنیم که تنها از آب بسته بندی شده استفاده کنند و از خوردن غذاهای مشکوک و تردد درکنار افراد ناشناس به طور جدی پرهیز کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر دشت آزادگان اضافه کرد: عوامل امدادی هلال احمر در طول مسیر نجف تا کربلا مستقر هستند و در صورت نیاز از خدمات هلال احمر نظیر دارو و راهنمایی استفاده کنند.

ساعدی با اشاره جرم بودن حمل داروهای کدئین دار و مواد مخدر در عراق و مجازات سنگین و زندانی شدن در این کشور تصریح کرد: به زائران اربعین توصیه و تأکید می کنیم به هیچ عنوان داروهای کدئین دار و مواد مخدر با خود در طول مسیر پیاده روی اربعین در عراق حمل نکنند زیرا دولت عراق داروهای کدئین دا را به عنوان مواد مخدر در نظر می گیرد و حمل این داروها در عراق ممنوع است و مجازات های سنگینی در پی دارد.

وی با بیان این که به زائران سالمند توصیه می کنیم که حتما فردی را با خود به عنوان همراه داشته باشند و یا به صورت کاروان به عراق سفر کنند، یادآور شد: متأسفانه سال گذشته به دلیل گم شدن افراد سالمند در طول مسیر پیاده روی در کشور عراق تأکید می کنیم به همراه افراد مطمئن سفر و در صورت گم شدن به پست های هلال احمر در طول مسیر نجف تا کربلا مراجعه کنند.