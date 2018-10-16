معارفه رییس دفتر شورای نگهبان کرمانشاه/حجت الاسلام مهری به قم رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد مهری که پیش از این به مدت هشت سال به دور از هرگونه حاشیه‌ای ریاست دفتر نظارت شورای نگهبان در استان کرمانشاه را برعهده داشت روز گذشته جای خود را به حجت الاسلام مفید داد.

گفتنی است حجت الاسلام دکتر مهری که دارای دکترای تاریخ اسلام و بیش از ۶۰ جلد کتاب تالیفی است با حکم آیت الله جنتی به عنوان رییس دفتر نظارت شورای نگهبان استان قم انتخاب شد.

آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دراین مراسم اظهار داشت: دقت در تایید صلاحیت کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات مجلس شورای اسلامی و نظارت بر مصوبات و قوانین در مجلس شورای اسلامی امری بسیار مهم و سرنوشت ساز است که از وظایف شورای نگهبان است.

وی ضمن تقدیر از زحمات حجت الاسلام دکتر محمد جواد مهری رئیس قبلی دفتر نظارت شورای نگهبان در استان و آرزوی موفقیت برای حجت الاسلام مفید در انجام تکالیف حساس در سمت ریاست دفتر نظارت شورای نگهبان استان از تمام مسئولین استان خواست در این مسیر با وی همکاری لازم را داشته باشند.

همچنین در این مراسم دکتر مهری رئیس سابق دفتر نظارت شورای نگهبان استان کرمانشاه و فعلی استان قم اظهار داشت: درمدت ۸ سال مسئولیت بنده در دفتر شورای نگهبان کرمانشاه سعی بر این بود که دفتر استان ضمن تعامل با نهادها و دستگاههای مرتبط و احترام بزرگان ملاحظه احدی را نداشته باشد و براساس قانون و شرع حرکت کند .

وی همچنین گفت: دفتر استان وارد جریانات و گروههای سیاسی استان نشد و ملاک تصمیم گیری اش چپ و راست و اصلاح طلب و اصول گرا نبود، بلکه ملاک شرع مقدس و قانون بود به همین دلیل عده ای خوشحال و برخی از افراد از دفتر شورای نگهبان ناخرسندند چون عملکرد آنها با این دو ملاک ما در تضاد بود.

حجت الاسلام مهری در پایان ضمن تشکر از آیت الله جنتی و اعتمادش به وی جهت مسئولیت دفتر شورای نگهبان استان قم افزود: همانگونه که در کرمانشاه دفتر شورای نگهبان محور وحدت و ملجاء و ماوای نیروهای ارزشی و انقلابی بود از خدا می خواهیم در مسئولیت جدید استان قم همین روحیه و مشی را استمرار بخشیم.وبه وظیفه انقلابی و الهی مان عمل کنیم.