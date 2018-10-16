  1. استانها
  2. اربعین
۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۵

رئیس ستاد اربعین:

۹۳۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند

۹۳۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند

رئیس ستاد اربعین از ثبت نام ۹۳۰ هزار نفر زائر در سامانه سماح خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری در گفتگو با رادیو اربعین گفت: تاکنون روادید ۵۵۰ هزار زائر صادر شده و تا غروب امروز سه شنبه روادید ۱۲۰ هزار نفر دیگر صادر می شود.

وی افزود: روند ثبت نام ها رو به افزایش است و تعداد ثبت نام ها در سامانه سماح طی ۲۴ ساعت گذشته با تعداد ثبت نام های یک هفته گذشته برابری می کند که بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر شده است.

حیدری در خصوص استفاده از خودروی شخصی جهت سفر به عراق نیز گفت: این امر تنها با کاپوتاژ خودرو توسط گمرک استان محل سکونت مقدور است اما استفاده از خودروی شخصی ترافیک مرزها را افزایش داده و مانع از ارایه خدمات مناسب می شود.

کد مطلب 4432406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها