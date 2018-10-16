۹۳۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری در گفتگو با رادیو اربعین گفت: تاکنون روادید ۵۵۰ هزار زائر صادر شده و تا غروب امروز سه شنبه روادید ۱۲۰ هزار نفر دیگر صادر می شود.

وی افزود: روند ثبت نام ها رو به افزایش است و تعداد ثبت نام ها در سامانه سماح طی ۲۴ ساعت گذشته با تعداد ثبت نام های یک هفته گذشته برابری می کند که بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر شده است.

حیدری در خصوص استفاده از خودروی شخصی جهت سفر به عراق نیز گفت: این امر تنها با کاپوتاژ خودرو توسط گمرک استان محل سکونت مقدور است اما استفاده از خودروی شخصی ترافیک مرزها را افزایش داده و مانع از ارایه خدمات مناسب می شود.