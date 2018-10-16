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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۳

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان:

تخطی از سرعت مجاز منجر به واژگونی کامیون در همدان شد

تخطی از سرعت مجاز منجر به واژگونی کامیون در همدان شد

همدان-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان گفت: تخطی از سرعت مجاز و لغزندگی سطح جاده منجر به واژگونی کامیون در همدان شد.

سرهنگ علی فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واژگونی کامیون میکسر در میدان امام حسن(ع) ابتدای ورودی همدان از سمت ملایر، گفت: حدود ساعت ۱۹ و ۵۰ دقیقه عصر سه‌شنبه یک دستگاه کامیون میکسر خالی از مسیر شهر همدان به سمت جاده ملایر در حال حرکت بود که به علت لغزنده بودن محور ناشی از ریزش باران و عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه توسط راننده، کامیون واژگون می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه تصادف خسارتی بود و منجر به جرح و فوت نشد اما آنچه قابل اشاره است اینکه کامیون عرض محور را اشغال کرده بود و تنها یک خط برای عبور خودروها باز بود که باعث ایجاد ترافیک حدود یک کیلومتری شده بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان بابیان اینکه خوشبختانه با کمک کامیون‌ها و جرثقیل سریعاً کامیون میکسر از مسیر برداشته شد و محور بازگردید، گفت:تصادف فوق زنجیره‌ای نبوده و خودرویی به کامیون برخورد نکرده بود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر رها شدن پروژه جدول‌گذاری این محور و اثرگذاری آن بر حوادث، گفت: پروژه رفیوژ و جدول‌گذاری وسط و کنار این معبر توسط شهرداری در حال انجام است که متأسفانه اثر زیادی بر بروز حوادث دارد.

فکری گفت: بنده قبلاً نیز در شورای ترافیک و کارگروه‌های مربوطه اعلام کردم که نقطه فوق نقطه پر تصادفی است و امروز نیز در کارگروه ترافیک مطرح شد و مقرر است که در شورای ترافیک شهرستان همدان در این رابطه تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: نظر ما این است با توجه به عریض شدن معبر، افزایش سرعت خودروها، شیب قوسی و عرضی، جمع شدن آب که از مشکلات عمده آن محور است شهرداری علاوه بر تسریع در اتمام پروژه عمرانی نسبت به ایجاد سرعت کاه اقدام کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان در پایان لغزندگی محور و تخطی از سرعت مجاز توسط راننده کامیون را علت اصلی بروز این حادثه اعلام کرد.

کد مطلب 4432409

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