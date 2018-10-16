۵۰ نفر از خانواده شهدا به زیارت اربعین اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد قیصری عصر امروز سه شنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: خیرین در آستان این امامزاده هزینه اعزام این خانواده ها را تقبل کرده اند و این نفرات به همراه کاروان اعزامی از امامزاده برای مراسم عظیم اربعین اعزام می شوند.

وی اضافه کرد: ابتدای ثبت نام این کاروان برای بانوان بود ولی اکنون ۳۱۵ نفر از برادران نیز در قالب این کاروان اعزام می شوند.

قیصری در خصوص زمان اعزام این کاروان گفت: روز سه شنبه یکم آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشاء با بدرقه پرشور مردم "کاروان دلجویان زینبیه" اعزام می شود.

وی با تاکید بر اینکه امنیت کاروان از مهمترین مسائل خواهد بود تصریح کرد: تدابیر لازم امنیتی و پزشکی در تمام شهر های عبوری کاروان اندیشیده شده است.

شایان ذکر است کسانی که تمایل به همراهی این کاروان داشته باشند می توانند به ستاد اربعین آستان امامزاده سیده ملک خاتون واقع در تهران، اتوبان امام علی جنوب، خروجی ذوالفقاری مراجعه کرده یا با شماره های ۰۹۱۲۲۷۱۰۰۳۰ و ۰۹۱۲۸۰۴۰۲۶۸ تماس حاصل کنند.

