امروز بیش از ۲۰ هزار روادید در شیراز صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی شامگاه امروز سه شنبه در گفتگو با رادیو اربعین با بیان این مطلب افزود: تاخیر در صدور روادید به دلیل حجم بالای درخواست ها طی روزهای اخیر بوده و با هماهنگی های لازم سعی بر افزایش روند صدور ویزاست.

وی ابراز امیدواری کرد: طی امشب یا حداکثر صبح فردا صدور روادید در شیراز به روز شود.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت همچنین در خصوص تاخیر های صدور ویزا در تهران نیز گفت: این تاخیر نیز به دلیل حجم بالای درخواست ها بوده که در این خصوص نیز سعی بر تسریع در امور شده است.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از ۹۲۵ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که حجم بیشتر این تعداد مربوط به روزهای اخیر است.

