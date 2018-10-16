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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۱

دبیر ستاد اربعین:

امروز بیش از ۲۰ هزار روادید در شیراز صادر شد

امروز بیش از ۲۰ هزار روادید در شیراز صادر شد

دبیر ستاد اربعین گفت: امروز با تدابیری که سفارت عراق برای شهر شیراز اتخاذ کرد بیش از ۲۰ هزار روادید در این شهر صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی شامگاه امروز سه شنبه در گفتگو با رادیو اربعین با بیان این مطلب افزود: تاخیر در صدور روادید به دلیل حجم بالای درخواست ها طی روزهای اخیر بوده و با هماهنگی های لازم سعی بر افزایش روند صدور ویزاست.

وی ابراز امیدواری کرد: طی امشب یا حداکثر صبح فردا صدور روادید در شیراز به روز شود.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت همچنین در خصوص تاخیر های صدور ویزا در تهران نیز گفت: این تاخیر نیز به دلیل حجم بالای درخواست ها بوده که در این خصوص نیز سعی بر تسریع در امور شده است.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون بیش از ۹۲۵ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که حجم بیشتر این تعداد مربوط به روزهای اخیر است.
 

کد مطلب 4432418

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