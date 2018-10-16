کاراته کاهای ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، کاراته نخستین حضور خود را در بازیهای المپیک آن هم در رده جوانان از فردا چهارشنبه تجربه خواهد کرد. رقابتهای که اهمیت بالای آن باعث شد تا «آنتونیو اسپینوزا» رئیس فدراسیون جهانی در مراسم قرعه کشی آن شخصا حضور داشته باشد.

بر اساس آنچه از پیش اعلام شده بود، هشت کاراته کای حاضر در اوزان مختلف بر اساس قرعه کشی در دو گروه قرار گرفته و مبارزات خود را به صورت دروه ای در مرحله مقدماتی برگزار می کنند. طق برنامه مبارزات اوزان ۵۳- و ۵۹- دختران و ۶۱- کیلوگرم پسران فردا روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه برگزار خواهد شد.

فاطمه خنکدار در وزن ۵۳- کیلوگرم در گروه B با «با رینکا تاتاهاتا» از ژاپن، «تانیا باروس» از پرتغال و «آیکا اوکازاکی» از تایلند مبارزه خواهد کرد. مبینا حیدری هم در وزن ۵۹- کیلوگرم در گروه B با «باهوپ چارلوت» از انگلیس، «آنا چرنشیوا» از روسیه و «آسیا اوخاتو» از فرانسه در مرحله مقدماتی پیکار می کند. علیرضا فرجی سومین نماینده ایران در روز نخست رقابتهای کاراته«ماساکی یامائوکا» از ژاپن، «اوساما اداری» از مراکش و «پدور پابلو دلاروکا» از گواتمالا در گروه B قرار گرفته است.

پنجشنبه ۲۶مهرماه در دومین روز رقابتهای کاراته دو نماینده سنگین وزن کشورمان به روی تاتامی می روند. نگین آلتونی در وزن ۵۹+ کیلوگرم در گروه A «لائورا لیک» از دانمارک، «جانسا میشله فونسکا» از پورتوریکو و «ساکورا ساواشیما» از ژاپن مبارزه کند. نوید محمدی نیز در وزن ۶۸+ کیلوگرم در گروه B با «کیسی ساکیاما» از ژاپن،«روبرت اواکیموف» از روسیه و «سین مک کارتی« از ایرلندهم گروه شده است.

این مسابقات از ساعت ۹ صبح به وقت محلی و ۱۵ به وقت تهران آغاز می شود.