قلم زدن برای شهدا نیت خالصانه می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید انبارلویی مدیرکل صداو سیمای استان قزوین در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه که عصر سه شنبه در محل سپاه قزوین برگزار شد گفت: در دهه ۹۰ می خواهیم از شهدای دهه ۶۰ بگوییم و این کار با اشراف کامل به شرایط ان روز و نگاه ارزشی میسر است.

وی افزود: با دست خالی هم می توان کار کرد، نباید ما هم تحت تاثیر جنگ نرم قرار بگیریم و فکر کنیم همه چیز با پول و اعتبار حل می شود کار شهدا دلی است و با نیت خاصلانه می توان به هدف رسید.

مدیرکل صدا و سیمای استان قزوین تصریح کرد: اگر نیروی انسانی بصیرت خدایی داشته باشد دچار مشکلی نمی شود اما اگر باور ما مشکل پیدا کند آسیب پذیر خواهیم شد لذا باید دید باورها در چه سطحی است بصیرت ما چه اندازه است.

وی بیان کرد: شهدا در دهه ۶۰ کار بزرگی کردند، با دنیا جنگیدیم و پیروز شدیم و اگر تاریخ را مرور کنیم در سال ۴۲ امام در بدترین شرایط قیام را آغاز کرد و گفت سربازان ما در گهواره ها هستند، امروز هم دست خدا بالای نظام هست و با ایمان جلو خواهیم رفت.

انبارلویی اظهارداشت: باید شهدا را درست روایت کنیم تا تلنگری به ما باشد و به خود آییم ومهمترین هدف کنگره شهدابیدار کردن انسانها از خواب غفلت و نشان دادن راه درست است.

وی اضافه کرد: شور حسینی ایجاب می کند به مصیبت حسین گریه کنیم امابه شعور حسینی هم نیاز داریم لذابایدبپذیریم که برکت انقلاب با شهداست و ضمانت ماندگاری آن بوده است.

انبارلویی گفت: انقلاب اسلامی معجزه اش شهداست و امروز و در دهه ۹۰ نباید گلایه کنیم و باورهایمان ضعیف شود، به گفته رهبری همین جوانان می توانند انقلاب را به سرمنزل مقصود برسانند.

وی اظهارداشت: باید رسانه های متعهد میثاق مشترک داشته باشند و کمک کنند تا گنجینه ارزشمند دفاع مقدس را حفظ کنیم و خانواده شهدا انتظار وفاداری دارند.

انبارلویی تصریح کرد: قلم زدن در باره شهدا نیازی به دستور و بخشنامه و ابلاغ ندارد، بدون دستورالعمل شهدا را معرفی کنیم و نگذاریم اهداف کنگره زمین بماند.

وی افزود: باید رسانه ها در تولید محتوی کمک کنند و جلوه های زیادی از ارزشها را به نمایش بگذارند و ما در رسانه ملی همه امکانات را بسیج کرده ایم تا کنگره ۳ هزار شهید باشکوه و عزت در استان برگزار شود.