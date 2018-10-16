یک کشته در تصادف جاده مرند - جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، یک زن براثر تصادف پژو با نیسان در محور مرند – جلفا جان خود را از دست داد.

تصادف شاخ به شاخ پژو با نیسان در محور مرند – جلفا عصر سه شنبه، باعث کشته شدن یک زن میانسال شد.

این سانحه بعد از سه راهی روستای «گلین قیه» رخ داد که موجب گیر کردن ۲ نفر مصدوم در داخل خودروی پژو شد که با حضور عوامل جمعیت هلال احمر و آتش نشانی نسبت به رهاسازی اقدام شد.

همچنین ۵ نفر مصدوم این حادثه ناگوار توسط اورژانس به بیمارستان آیت الله کوه کمری مرند انتقال داده شد.

گفتنی است، جاده بین المللی مرند - جلفا یکی از جاده های حادثه خیز استان آذربایجان شرقی است؛ هفته پیش نیز ۲ نفر در ۲ تصادف جداگانه جان خود را در این جاده از دست دادند.