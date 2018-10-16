وزیر دارایی هلند سفر به عربستان را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وپکه هوکسترا» (Wopke Hoekstra) وزیر دارایی هلند امروز سه‌شنبه و در واکنش به قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار مشهور سعودی و منتقد ریاض در استانبول اعلام کرد که سفر خود به عربستان را لغو کرده است.

وزیر دارایی هلند در این باره گفت: من تحولات در این باره را دنبال کرده و بازهم تصمیم نهایی‌ خود را تا پایان هفته جاری اعلام خواهم کرد.

این درحالیست که با ادامه دار شدن ماجرای جنجالی «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد سعودی، شماری از مهمانان برجسته و سخنرانان کلیدی کنفرانسی که قرار است اواخر ماه میلادی جاری در عربستان برگزار شود، از شرکت در این کنفرانس انصراف داده اند.

با این حال، سازمان دهندگان این کنفرانس روز دوشنبه اعلام کردند که عربستان سعودی کنفرانس مهم سرمایه گذاری ماه جاری را برغم عدم حضور شماری از شرکت کنندگان برگزار می کند.

به عنوان مثال، «ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما چهارشنبه گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تا روشن شدن زوایای بیشتری از ماجرای ناپدید شدن و قتل احتمالی «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد برجسته عربستانی، عضویت خود در هیأت مدیره پروژه مگاشهر «نیوم» در عربستان سعودی را به حالت تعلیق در می آورد. لازم به ذکر است که مونیز یکی از هجده فردی است که در مورد این پروژه عظیم شهرسازی (با بودجه ای معادل ۵۰۰ میلیارد دلار) مشاوره می دهد.

نکته جالب آن است که با تشدید اعتراضات نسبت به سرنوشت نامعلوم این روزنامه نگار سعودی و تعلیق عضویت و یا امتناع برخی شخصیتهای سرشناس از حضور در همایشها و پروژه های بین المللی به میزبانی ریاض، سفارت عربستان در واشنگتن نیز از بیمِ عدم استقبال مهمانان از شرکت در مراسم هشتاد و هشتمین سالروز استقلال این کشور، بر آن شد که عطای این جشن را به لقایش بخشیده و آن را لغو نماید.