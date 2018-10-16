مشمولان مجوز خروج برای شرکت در مراسم اربعین دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردارسید مجید میر احمدی شامگاه امروز سه شنبه در گفتگو با رادیو اربعین با تاکید بر اینکه تلاش بر تسهیل امکان حضور علاقمندان در راهپیمایی اربعین است گفت: افراد مشغول تحصیل می توانند با تعهدی که از طریق معرفی نامه محل تحصیل مشخص می شود کسب مجوز خروج کنند.

وی در خصوص وظایف ستاد نیروهای مسلح اربعین نیز اظهارداشت: علاوه بر تامین امنیت زوار که از وظایف ذاتی نیروهای مسلح است در مباحث بهداشت و درمان و کنترل و نظم بخشی به موکب ها وظایفی برای نیروهای مختلف تعریف شده است.

رئیس ستاد اربعین نیروهای مسلح وظیفه اصلی انتظام بخشی و کنترل مرزهای خروجی را بر عهده نیروی انتظامی دانست و افزود: نیروی انتظامی تمام نیروهای خود را جهت تسریع و تسهیل خروج و ورود زائران به کار گرفته است.

شایان ذکر است حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر سال گذشته از مرزهای خروجی کشور عازم کربلای معلی شدند.



