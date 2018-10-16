نخستین واکنش رسمی روسیه به ماجرای خاشقجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با اینترفکس از تحقیقات مشترک ترکیه و عربستان پیرامون ناپدید شدن جمال خاشقجی، نویسنده منتقد سعودی استقبال کرد.

لاوروف همچنین اظهار امیدواری کرده است که نتیجه این تحقیقات بزودی در رسانه‌ها منتشر شود.

این نخستین واکنش رسمی وزارت خارجه روسیه به ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقجی، نویسنده منتقد سعودی است.

جمال خاشقجی، نویسنده و منتقد سعودی کمتر از دو هفته پیش پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید شد.

پلیس ترکیه که در حال حاضر مشغول بازرسی از اماکن دیپلماتیک و ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول است، از احتمال قتل خاشقجی خبر داده است.