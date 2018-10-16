اجرای طرح«همه باهم بانی زیارت اربعین محرومان باشیم»توسط آستان قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری اظهارکرد: در قالب طرح «همه با هم بانی زیارت اربعین محرومان باشیم» عموم افراد می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۸۸۸*۷۸۰* بانی زیارت اربعین محرومین شوند.

وی افزود: متأسفانه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی برخی افرادی که از چند ماه پیش قصد حضور در اجتماع میلیونی اربعین و زیارت عتبات عالیات عراق را داشتند امروز برای حضور در این صحنه عظیم با مشکل رو به رو هستند که با مشارکت مردم و آستان قدس رضوی بخشی از هزینه‌های اعزام آن‌ها تأمین می‌شود.

منصوری با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی معادل کمک‌های مردم در طرح بانی زیارت اربعین سهیم خواهد شد گفت: زیارت امام حسین(ع) در هر زمانی مستحب است و ثواب دارد، اما ثواب زیارت اربعین امام حسین(ع) از امتیاز و فضیلت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به طرح «مهر درخشان» و اعزام زائران زیارت اولی به مشهد مقدس گفت: آستان قدس رضوی در دوره مدیرت جدید خود در قالب طرح «مهر درخشان» زمینه زیارت زائرانی را که به خاطر فقر مالی به زیارت حضرت رضا(ع) مشرف نشده بودند، فراهم کرد و سال گذشته بیش از ۷۷۰ هزار نفر برای زیارت به مشهد مقدس مشرف شدند و این برای نخستین بار است که این آستان مقدس در طرح اعزام زائران در اربعین حسینی مشارکت دارد.