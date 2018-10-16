ایرالکو برای انتقال واحد آندسازی باید برنامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی روز سه شنبه در سومین جلسه سال جاری کارگروه کاهش آلودگی شهر اراک بیان کرد: با توجه به اینکه در زمان وارونگی هوا وضعیت اراک بدتر می شود تا قبل از دی ماه باید اقدامات لازم به منظور رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا انجام شود .

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقاتی که در سال های گذشته در اراک انجام شده، منشاء آلودگی ها مشخص شده و با اقدامات انجام شده وضعیت ما به مراتب از سال های گذشته خیلی بهتر است، زیرا اقدامات مثبتی را در حوزه صنایع انجام داده ایم.

معاون عمرانی استاندار مرکزی اضافه کرد: خروج دیگ های قدیمی ایرالکو هیچ ربطی به گمرک و ترخیص تجهیزات از این بخش ندارد، ایرالکو همیشه خلف وعده کرده و اگر این بار به تعهدات خود عمل نکند، قطعا نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم .

زندیه وکیلی توضیح داد: ایرالکو باید در زمینه انتقال آند سازی برنامه داشته باشد و در صورت بی توجهی به این مساله ناچار خواهد شد آند مورد نیاز را وارد کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: در تمامی ۷ کلانشهر آلوده کشور بدون استثنا در قانون بودجه یک ردیف مالی برای شهرداری ها مشخص شده که متاسفانه شهرداری اراک تاکنون از این اعتبار برخوردار نشده است .

رقیه یادگاری بیان کرد: باید بتوانیم از سهم ۴۰ درصدی اعتبارات پژوهش به منظور رفع آلایندگی در بحث تولید استفاده کنیم.

وی توضیح داد: بر اساس بند د ماده ۴۵ درآمدهای دولت به منظور تحقیق در زمینه آلودگی آب، خاک و گیاه در این مناطق، صنایع مستقر باید یک در هزار درآمد فروش تولیدات خود را در این موارد هزینه کنند .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی اضافه کرد: ایرالکو در زمینه انتقال آندسازی هیچ حساسیت و علاقه ای ندارد، برای صنعتی به این بزرگی اینکه نتوانسته هزینه این انتقال را تامین کند، یک بهانه است.