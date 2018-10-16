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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۵۳

معاون عمرانی استاندار مرکزی:

ایرالکو برای انتقال واحد آندسازی باید برنامه داشته باشد

ایرالکو برای انتقال واحد آندسازی باید برنامه داشته باشد

اراک- معاون عمرانی استاندار مرکزی گفت: ایرالکو در زمینه انتقال واحد آندسازی این شرکت تاکنون برنامه ای نداشته و در این بخش باید با جدیت بیشتری عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی روز سه شنبه در سومین جلسه سال جاری کارگروه کاهش آلودگی شهر اراک بیان کرد: با توجه به اینکه در زمان وارونگی هوا وضعیت اراک بدتر می شود تا قبل از دی ماه باید اقدامات لازم به منظور رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا انجام شود .

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقاتی که در سال های گذشته در اراک انجام شده، منشاء آلودگی ها مشخص شده و با اقدامات انجام شده وضعیت ما به مراتب از سال های گذشته خیلی بهتر است، زیرا اقدامات مثبتی را در حوزه صنایع انجام داده ایم.

معاون عمرانی  استاندار مرکزی اضافه کرد: خروج دیگ های قدیمی ایرالکو هیچ ربطی به گمرک و ترخیص تجهیزات از این بخش ندارد، ایرالکو همیشه خلف وعده کرده و اگر این بار به تعهدات خود عمل نکند، قطعا نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم .

زندیه وکیلی توضیح داد: ایرالکو باید در زمینه انتقال آند سازی برنامه داشته باشد و در صورت بی توجهی به این مساله ناچار خواهد شد آند مورد نیاز را وارد کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: در تمامی ۷ کلانشهر آلوده کشور بدون استثنا در قانون بودجه یک ردیف مالی برای شهرداری ها مشخص شده که متاسفانه شهرداری اراک تاکنون از این اعتبار برخوردار نشده است .

رقیه یادگاری بیان کرد: باید بتوانیم از سهم ۴۰ درصدی اعتبارات پژوهش به منظور رفع آلایندگی در بحث تولید استفاده کنیم.

وی توضیح داد: بر اساس بند د ماده ۴۵ درآمدهای دولت به منظور تحقیق در زمینه آلودگی آب، خاک و گیاه در این مناطق، صنایع مستقر باید یک در هزار درآمد فروش تولیدات خود را در این موارد هزینه کنند .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی اضافه کرد: ایرالکو در زمینه انتقال آندسازی هیچ حساسیت و علاقه ای ندارد، برای صنعتی به این بزرگی اینکه نتوانسته هزینه این انتقال را تامین کند، یک بهانه است.

کد مطلب 4432477

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