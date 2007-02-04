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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۳۱

ایرج ندیمی در تذکر آئین نامه‌ای؛

مهلت دریافت پشنهادات نمایندگان درباره بودجه باید بر اساس آیین نامه محاسبه شود

نماینده لاهیجان مهلت تعیین شده برای دریافت پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه بودجه 86 را مغایر با زمان مشخص شده در آئین نامه داخلی مجلس دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ایرج ندیمی درتذکرآئین نامه ای خو در جلسه علنی امروز مجلس در خصوص مدت زمان ارایه پیشنهادات نمایندگان به مجلس اظهار داشت: قانون می گوید نمایندگان مجلس از زمان تقدیم لایحه بودجه سالیانه کشور و پیوست ها توسط دولت و توزیع آن، تا مدت 10 روز فرصت دارند پیشنهادات خود را ارایه دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چون شما قسم یاد کردید قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس را در نظرات و تصمیمات رعایت کنید و این حق نماینده است که نباید نادیده گرفته شود.

ندیمی تصریح کرد: اینکه تا کنون 2 هزار و چند صد پیشنهاد آمده، نمی تواند نافی حق نماینده باشد ، آنچه باید از آن دفاع کنیم نص صریح آئین نامه است که مدت 10 روز پس از ارایه بودجه و پیوست و توضیح را مشخص کرده است.

کد مطلب 443249

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