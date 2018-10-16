پاکستان: با نگرانی پیگیر موضوع مرزبانان ربوده شده ایرانی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از پیگیری همراه با نگرانی گزارش‌ها درباره ربودن ۱۲ مرزبان ایرانی خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان آمده است که مقامات نظامی دو کشور در حال اقدام برای تعیین مکان حضور مرزبانان ایرانی در چارچوب سازوکاری مشترک هستند که سال گذشته شکل گرفته است.

به نوشته رادیو پاکستان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که مدیران کل دو وزارت خارجه ایران و پاکستان در حال انجام هماهنگی در این خصوص هستند.

گفتنی است که در پی ربوده شدن تعدادی از نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در پاسگاه میل مرزی ۱۰۳ از سوی یک گروهک تکفیری و تروریستی و انتقال آنها به داخل خاک پاکستان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکومیت و ابراز انزجار از این اقدام تروریستی و شرارت آمیز و با توجه به اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: بعدازظهر امروز دستیار وزیر امور خارجه در غرب آسیا از سفیر پاکستان خواست دولت آن کشور در چارچوب روابط دو جانبه و اصل حسن همجواری و تعهدات ناشی از قراردادهای دو جانبه و مقررات حقوق بین الملل، بی درنگ تمامی امکانات و اقدامات لازم را برای آزادسازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و دستگیری تروریست های شرور به کار گیرد.

وی افزود: همچنین از سفیر پاکستان خواسته شد مراتب را هر چه سریعتر به دولت خود در اسلام آباد منعکس کرده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را از نتایج اقدامات به عمل آمده مطلع کند.

قاسمی گفت: سفیر پاکستان نیز با ابراز تاسف عمیق از این حادثه، تاکید کرد موضوع را به اسلام آباد منعکس کرده و ضمن پیگیری، نتیجه اقدامات دولت پاکستان را در اسرع وقت گزارش کند.