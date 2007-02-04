راه یافتگان به مرحله دوم جایزه داستان کوتاه مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مرحله که 406 داستان کوتاه در معرض داوری قرار گرفته بود 70 داستان از 65 نویسنده به دور بعدی راه یافتند. هلن اولیایی نیا به همراه علی خدایی و سیدرضا شکراللهی کار انتخاب 70 داستان را به عهده داشتند.

مرحله دوم داوری از روز شنبه 14 بهمن ماه آغاز شده و داوران در این مرحله سه داستان برگزیده این دوره از مسابقه را انتخاب خواهند کرد. داوران مرحله دوم عبارت اند از بلقیس سلیمانی ، احمد اخوت ، عباس پژمان ، علی خدایی و محمدحسن شهسواری .

بنا بر این گزارش، اسامی نویسندگانی که آثارشان به دور دوم داوری راه یافته است به ترتیب حروف الفبا از این قرار است:

نسیبه اسدی، ایمان اسلامیان ، پیمان اسماعیلی ، علیرضا اشتری ، مرجان بصیری ، کیا بهادری ، ایمان بهرادیان ، مرتضی بیاره ، علیرضا پوردانا، زهرا پورقربان ، آرش توکلی ، مجتبی جعفری ، مریم جلیل زاده ، مرضیه جوکار ، سارا جهان آرای ، معصومه حسینی ، وحید حسینی ، نسیم خلیلی ، وحید ذاکری ، کورش رشنو ، مه ناز رونقی ، مرضیه ریاحی ، علیرضا زمانی ، محمد رضا زمانی ، مهدی زیرکی فرد ، فرزانه سالمی ، مرضیه ستوده ، محمود شاه محمدی ، کاوه شجاعی ، سعید شریفی ، سعید شعبانی ، میلاد ظریف ، عماد عبادی ، مهدی عباسی ، امیر حسین عسگری ، کیارنگ علایی ، علیرضا علی نژاد ، محمد رضا فیاض، حمیرا قادری ، نرگس قندچی ، ندا کاوسی فر، دینا کاویانی ، مرتضی کربلایی لو ، علی کردوانی ، علی اکبر کرمانی نژاد ، هادی کیکاوسی ، سحر گودرزی ، مرتضی محمودی ، علیرضا محمودی ایرانمهر ، مردعلی مرادی ، حمید رضا منابی ، فرشاد موتمنی ، حسن میرزایی ، فرزانه ناظران پور ، ناصر نبوی ، بهزاد نژاد احمدی ، حسین نیازی، هوشمند ورعی ، نوشین وفادار ، هاجر هادی کرمانشاهی ، خدیجه هاشمی ، غلامحسین هرندی زاده ، پیمان هوشمند زاده ، آنینا یارمحمدی .

