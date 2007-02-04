کشف ریشه اصلی بوی هوا در سواحل دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج و جزئیات این یافته جالب توجه که با تلاش گروهی از دانشمندان دانشگاه «است آنجلیا» درآمریکا حاصل شده است، در نشریه ساینس منتشر شده است.

پروفسور اندرو جانستون در این خصوص گفت: تا پیش از این تصور می شده است که تنفس هوای سواحل دریا به جهت اینکه شامل حجم قابل توجهی گاز ازن است، برای سلامتی و نشاط انسان مناسب است، حال آنکه ما در اشتباه بزرگی بوده ایم.

وی افزود: نخست اینکه این گاز ازون نیست بلکه گازی از سری متان است و دوم آنکه تنفس این گاز لزوما برای سلامتی انسان مزیتی ندارد.

به گفته دانشمندان این گاز به جز بوی خاصی که دارد، ویژگی های متعدد دیگری نیز دارد.

بر اساس گزارش این نیوز، باکتری شناسایی شده موجب انتشار میلیون ها تن از این گاز می شود. این باکتری در نزدیکی پلانکتون ها و گیاهان دریایی زندگی می کند و گاز تولیدی آنها نقش مهمی در ایجاد ابرها بر فراز اقیانوس ها دارد.