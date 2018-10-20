واگذاری تغذیه دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر به بخش خصوصی

عبدالمجید خوشنود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح طبخ غذا در دانشگاه خواجه نصیر به صورت آزمایشی از سال گذشته آغاز شده بود و امسال این طرح به صورت کلی اجرایی شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح نظرسنجی های مستند از دانشجویان صورت گرفت و ملاک ارزیابی براساس نظرات دانشجویان است.

معاون دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: براساس قرارداد موجود دانشگاه خواجه نصیر به عنوان ناظر تعیین شده و در این فرآیند از توان و پتانسیل دانشجویان نیز استفاده خواهیم کرد.

خوشنود اظهار داشت: اجرای این طرح با هدف افزایش کیفیت غذای دانشجویی اجرایی خواهد شد.

وی گفت: اکثر دانشگاه های کشور طی چند سال گذشته این طرح را اجرا کرده اند.