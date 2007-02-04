از کفپوش و دروازه های غیراستاندارد تا اسکوربورد خاموش

به گزارش خبرنگار مهر، سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی همچون همیشه به عنوان میزبان یکی از تورنمنتهای بین المللی در نظرگرفته شد. این بار قرار بود طی روزهای ششم و هفتم بهمن ماه در این محل تورنمنت چهارجانبه فوتسال با حضور تیمهای ملی، ایران، روسیه، ازبکستان و تیم فوتسال امید کشورمان برگزار شود.

در همین راستا مذاکرات ابتدایی بین کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با مسئولان ورزشگاه آزادی انجام شد و طرفین به توافق رسیدند تا این مجموعه ورزشی با حداقل امکانات پذیرای دو تیم داخلی فوتسال کشورمان و تیمهای روسیه و ازبکستان باشد.

حداقل امکانات برای برگزاری مسابقاتی دراین حد و اندازه سالنی مجهز به سیستم گرمایشی، کفپوش مناسب، اسکوربورد و ... است. اما با کمال تعجب در روزهای ششم و هفتم بهمن ماه این حداقل ها نیز درحدی نازل در اختیار تیمها قرار گرفت!

کفپوش نامناسب سالن که برای نصب آن یک میلیون و چهارصد هزار تومان پول از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال دریافت شد به هیچ وجه کیفیت برگزاری بازی در سطح بین المللی را نداشت و تیمها نسبت وضعیت نامناسب آن اعتراض داشتند.

اسکوربورد که در ورزش فوتسال برای تیمها تعیین کننده است در روز نخست برگزاری دیدارهای تورنمنت فوتسال تهران خاموش بود و مسئولان برگزاری با روش های قدیمی تیمها را زمان بازی ، تعداد خطاها و ... آگاه می کردند!

پیش از برگزاری مسابقات مسئولان برگزاری رقابتها متوجه شدند اندازه دروازه های سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی استاندارد نیست و برای رفع این مشکل دروازه های سالن سرپوشیده کمپ تیم ملی را به سالن 12 هزارنفری آوردند!

تورنمنت چهارجانبه فوتسال تهران اگرچه در سطح کیفی بالا برگزار شد اما مواردی که عنوان شد، کیفیت ایده ال رقابتها را تحت تاثیر قرار داد و حتی می توان مدعی شد که به حیثیت فوتبال کشورمان لطمه وارد آمد.