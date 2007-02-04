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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۵۸

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران :

عدم رعایت بهداشت فردی باعث ایجاد زخم معده می شود / میکروب زخم معده قابل انتقال به دیگران است

عدم رعایت بهداشت فردی باعث ایجاد زخم معده می شود / میکروب زخم معده قابل انتقال به دیگران است

عامل ایجاد زخم معده و اثنی عشر میکروبی است که طریق آب ، غذا و یا دست های آلوده وارد بدن می شود بنابراین عدم رعایت بهداشت به ویژه در خانواده هایی که یک نفر به این بیماری مبتلا است باعث انتقال به سایر افراد می شود.

دکتر ایرج خسرونیا ، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مکان هایی که انسان به صورت دست جمعی زندگی می کند نظیر مراکز نگهداری سالمندان ، سرباز خانه ها و مدارس در صورت آلوده شدن یک نفر به این میکروب ، این بیماری به سرعت به دیگران منتقل می شود.

وی اظهار داشت: ورود این میکروب عامل زخم معده در برخی افراد منجر به بروز بیماری زخم معده نمی شود بلکه فقط به عنوان فرد ناقل بیماری می تواند با انتقال این بیماری ، افراد دیگر را مبتلا به زخم معده کند.

رئیس هجدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: بررسی های انجام شده در کشور نشان می دهد که 94 درصد افراد مبتلا به زخم معده یا اثنی عشر آلوده به این میکروب هستند و 85 درصد افرادی که به ورم معده مبتلا هستند نیز این میکروب در بدن آنان کشف شده است بنابراین افرادی که به این بیماریها مبتلا هستند در صورت ارتباط با مواد غذایی مورد استفاده دیگران نظیر آشپزی باید اصول بهداشتی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه بیماری زخم معده و اثنی عشر به عنوان بیماری شایع در جامعه در هجدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در اردیبهشت سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد ، گفت: درمان بیماری زخم معده یا اثنی عشر و ورم معده آسان است و با مصرف 15 روز دارو این بیماری ریشه کن خواهد شد، این بیماری در افراد در سن های بزرگسال بیشتر مشاهده می شود.

کد مطلب 443269

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