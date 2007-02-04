ساخت پالایشگاه سیار تبدیل زباله به الکتریسیته

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه جدید که برای ارتش آمریکا طراحی و ساخته شده است، به سربازان در میدان جنگ این امکان را می دهد تا با قرار دادن زباله های تولید شده در آن، از خروجی سیستم، نیروی الکتریسیته دریافت کنند. در عین حال این امیدواری نیز شکل گرفته است تا در آینده از آن برای تولید الکتریسته با هدف برطرف کردن نیازهای شهری استفاده شود.

مایکل لادیش از اساتید برجسته مهندسی بیولوژیکی در دانشگاه پوردو که این پروژه را سرپرستی کرده است، گفت: این فناوری جدید بسیار امیدوار کننده بوده است و در کوتاه ترین زمان برای استفاده از ارتش آمریکا آماده خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرده است که در آینده نزدیک استفاده از آن در خارج از ارتش آمریکا و مصارف شهری نیز فراهم شود.

بر اساس گزارش سی.سی.ان، این پالایشگاه سیار چندین نوع زباله راطی دو مرحله همزمان به نیروی الکتریسیته تبدیل می کند.

سوخت های تولید شده از راه انجام فرآیندهای یاد شده بر روی زباله ها در نهایت منجر به راه افتادن ژنراتور و تولید نیروی الکتریسیته می شود.