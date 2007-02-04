دوره تونی بلر به سر آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جان کروداس John Cruddas در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی با اشاره به افزایش فشارها بر بلر، برای تحقیق پلیس درباره مسئله پرداخت رشوه به حزب کارگر گفت : تنها زمان محدودی از دوره نخست وزیری بلر مانده است .



وی که معاونت رهبری حزب کارگر را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: جادوی سالهای اولیه نخست وزیری بلر به سر آمده است و جایگزین نوعی ازانعطاف پذیری پایدار شده است .



جان کروداس افزود : کاری که وی در پیش گرفت؛ فوق العاده بود، اما ورق برگشته است و زمان انتقال فرا رسیده است .



دیوید کامرون رهبرحزب محافظه کار (اپوزوسیون ) نیز از بلر خواست پیش از آنکه دیر شود، استعفاء کند؛ وی دولت بلر را به سوء مدیریت و ناتوانی در حوادث اخیر متهم کرد .



پلیس انگلیس درحال تحقیق درباره این مسئله است که گفته می شود القاب تشریفاتی ازجمله ورود به مجلس اعیان و مقامهای عالی به افرادی از حزب کارگر و یا حزب مخالف محافظه کارپول داده شده است.

بلر روز گذشته در جستجوی جلب حمایت اعضای حزب کارگربود؛ وی در هفته گذشته برای دومین بار به عنوان شاهد در تحقیقات پلیس مورد بازجویی قرار گرفت .



در همین هفته ، لرد مایکل لوی نماینده بلر در خاورمیانه و رئیس صندوق حزب کارگر دستگیر و برای دومین بار بازجویی شد که این بار به تبانی در گمراه کردن روند قضایی متهم شد .