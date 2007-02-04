چهار جاسوس اسرائیل در مصر محاکمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع قضایی مصر در قاهره اعلام کرد که یک تبعه مصری و سه اسرائیلی متهم به جاسوسی برای تل آویو در دادگاه عالی امنیتی مصر محاکمه خواهند شد.



این منبع افزود که محمد عصام غنیم المطار 26 ساله دانشجوی سابق دانشگاه الازهر که از ژانویه گذشته در بازداشت قرار دارد؛ متهم است به منافع مصر زیان وارد کرده است.



سه اسرائیلی نیز پس از متهم شدن به جاسوسی برای اسرائیل به همراه این تبعه مصری، به طور غیابی محاکمه خواهند شد.



خبرگزاری خاورمیانه(الشرق الاوسط) گزارش داد که العطار، گزارشها و اطلاعاتی درباره برخی اتباع مصری و کشورهای عربی مقیم ترکیه و کانادا را در اختیار سه متهم مصری قرار دادند تا هر کدام از این افراد را که برای همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل(موساد) با هدف ضربه زدن به منافع ملی مصر مناسب دیدند؛ گزینش کنند.



العطار اول ژانویه در فرودگاه بین المللی قاهره بازداشت شد.



از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو درباره صحت اطلاعات مربوط به مسئله جاسوسی در مصر که به دست داشتن اسرائیل اشاره می کند؛ تحقیق می کند.

مارک ریگیف افزود : تا این ساعت هیچ اطلاعاتی درباره این موضوع به استثنای آنچه رسانه ها اعلام کرده اند، نداریم .