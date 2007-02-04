به گزارش خبرنگار مهر، گزارش‌های تهیه شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد، موجودی این حساب در مدت مشابه سال قبل 16 هزار و 651 میلیارد ریال بود.

همچنین مجموع دریافتی‌های خزانه‌داری کل کشور شامل درآمدهای عمومی و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی در نه ماهه آذرماه سال جاری مبلغی در حدود 420 هزار و 84 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 46 درصد افزایش نشان می دهد.

درآمد عمومی دولت که بخشی از دریافتی‌های دولت را تشکیل می دهد با 37.4 درصد افزایش از 105 هزار و 127 میلیارد ریال نه ماهه اول سال گذشته به 144 هزار و 481 میلیارد ریال رسیده است.

در عین حال، پرداختی‌های خزانه داری کل کشور در نه ماهه اول امسال با 45 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 393 هزار و 609 میلیارد ریال افزایش یافت.