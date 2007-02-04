تولید نشانگرهایی برای شناسایی مراکز تولید انرژی در سلول های عصبی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند اعلام کردند: یک پروتئین که باعث درخشش مرجان های دریایی می شود به درخشندگی سلول های مغزی مهم برای عملکرد سیستم عصبی مرکزی می انجامد.

این پروتئین نشانگر دارای تشعشع ممکن است اطلاعات جدیدی از اختلالات عملکرد سلول های مغزی را که نقش مهمی در بروز بیماری های مختلف عصبی ایفا می کند، فراهم سازد.

این نشانگر برای نخستین بار به دانشمندان امکان می دهد تا بین ساختارهای تولید کننده انرژی در نورون ها با نام "میتوکوندریا" و ساختارهای موجود در دیگر سلول های مغزی با نام "گلیا" تفاوت قائل شوند. ایجاد اختلال در "میتوکوندریا" احتمالا بخشی از روندی است که به بروز بیماری های آلزایمر و پارکینسون منجر می شود و تغییرات مغزی مرتبط با بروز سکته و سالخوردگی را به وجود می آورد.

بنا بر گزارش "مدیکال نیوز تودی"، محققان با استفاده از تکنیک های ژنتیکی پیشرفته موش های دارای نشانگرهای پروتئینی دارای تشعشعی را ایجاد کردند که تنها "میتوکوندریای" موجود در نورون ها را باز می شناختند. این ساختارها به رنگ زرد مایل به سبز در مغز موش ها درخشش می یافت.

دانشمندان دریافتند: تجلی پروتئین درخشان با عملکردهای عادی "میتوکوندریا" هیچ گونه تداخلی ندارد.

نورون ها تپش ها یا سیگنال های عصبی الکتروشیمیایی را تولید و هدایت کرده و اطلاعات را از یک سوی مغز به سمت دیگر منتقل می سازند. "میتوکوندریا" در نورون ها همچون موتورخانه عمل می کند و تپش هایی را از طریق روند متابولیکی که طی آن اکسیژن با کالری های غذا ترکیب می شود، تولید می کند. این سیگنال های عصبی هستند که باعث حرکت ماهیچه ها شده و افکار را پردازش می کنند.

به گفته محققان: سیستم نشانگر دارای تشعشع احتمالا هماهنگی بین فعالیت عصبی وعملکرد سیستم تولید کننده انرژی "میتوکوندریا" را مشخص کرده و سیستم خویشاوندی بین آنها را کشف می کند.

به اعتقاد دانشمندان، قرار دادن نشانگرهای درخشان در مغز موش ها از اسرار تضعیف کننده بیماری های عصبی آنها پرده بر می دارد.