به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی گلستان، علیاکبر جاویدان اظهار کرد: وقوع جرائم اینترنتی در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش داشته که تاکنون ۹۳ درصد این جرائم کشفشدهاند.
وی در ادامه با اشاره به دستگیری ۹۸ متهم در این حوزه افزود: بیشترین جرائم اینترنتی در گلستان مربوط به برداشت غیرمجاز یا همان سرقت از حساب شهروندان است.
فرمانده انتظامی گلستان امنیت در بستر اینترنت را موضوعی مهم دانست و تصریح کرد: امنیت فضای مجازی مستلزم افزایش آگاهی کاربران است.
به گفته وی، عدم رعایت نکات امنیتی لازم در فضای مجازی، خطرات و آسیبهای جبرانناپذیری را برای اشخاص به دنبال دارد.
جاویدان افزود: فضای مجازی ابزار مناسبی برای توسعه افکار و اندیشههای بشری محسوب میشود بهشرط آنکه درراه صحیح استفادهشده و برای ورود به آن اطلاعات کافی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: گسترش استفاده از اینترنت در تعاملات روزمره منجر به ایجاد تغییر در زندگی افراد بهویژه قشر جوان شده است که حضور در این فضا را جایگزین تعاملات با اعضای خانواده کرده که خود یک آسیب اجتماعی به شمار میرود.
جاویدان بابیان اینکه حضور مداوم در فضای مجازی انزوای اجتماعی را به دنبال دارد، گفت: در این فضا، هویت و مشخصات فردی قابلتغییر است و قرار گرفتن در نقشهای گوناگون بهویژه در سنین نوجوانی منجر به شکلگیری هویت ناسالم و اختلالات شخصیتی میشود.
وی افزود: با تلاش کارشناسان پلیس فتا، طی این مدت ۹۳ درصد از جرائم کشفشده است.
جاویدان گفت: بزه دیدگان جرائم سایبری، اغلب افرادی هستند که بهراحتی اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار داده و عدم آشنایی با محیط مجازی و بیدقتی در حفاظت از دادههای خصوصی از مهمترین عوامل وقوع اینگونه جرائم است.
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