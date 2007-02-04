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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۲۲

دبیرکل حزب موتلفه در گفتگو با مهر :

دولت بدون استراتژی حرکت نمی‌کند

دولت بدون استراتژی حرکت نمی‌کند

محمدنبی حبیبی با بیان اینکه دولت بدون استراتژی حرکت نمی‌کند، گفت: دولت نهم هم مانند دولت های گذشته بر طبق سند چشم انداز 20 ساله، برنامه 5 ساله توسعه و برنامه یک ساله حرکت می کند، لذا دولت بدون استراتژی نداریم.

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: این موضوع که برخی می‌گویند دولت فاقد استراتژی است را قبول ندارم .

وی افزود: قبل از آغاز هر سال، یک برنامه کلی برای کشور طراحی می شود که دولت ها بر طبق آن حرکت می کنند.

حبیبی با تاکید بر اینکه دولت بدون استراتژی نداریم، گفت: مجلس شورای اسلامی تثبیت کننده برنامه 5 ساله توسعه است و حق نظارت کامل بر اجرای برنامه های دولت را دارد.

دبیرکل حزب موتلفه خاطرنشان کرد: این مسئولیت و وظیفه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت است که اگر احساس می کنند، دولت مطابق با برنامه های تنظیم شده حرکت نمی کند، با اهرم های نظارتی موجود با آن برخورد نمایند. 

کد مطلب 443305

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