پلیس انگلیس مدارک مربوط به رسوایی حزب کارگر را ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپدنت، ارائه این مدارک نشان دهنده این است که این پرونده رسوایی در حال رسیدن به نتیجه است.

منابع نزدیک به این تحقیقات می گویند که انتظار می رود با مشاوران تونی بلر نخست وزیر انگلیس بار دیگر گفتگوهایی در این زمینه صورت گیرد. همچنین گفته می شود که پلیس در حال بررسی مدرک متناقضی است که از سوی اعضای حزب کارگر در تحقیقات ارائه شده است.

بلر روز گذشته در یک سخنرانی در جمع فعالان حزب کارگر گفت که مسئله " پول در برابرالقاب اشرافی" در حال ایجاد مشکل و آشفتگهایی است.

پلیس انگلیس درحال تحقیق درباره این مسئله است که گفته می شود القاب و افتخاراتی ازجمله ورود به مجلس اعیان و مقامهای عالی به افرادی داده شده که به حزب کارگر و یا حزب مخالف محافظه کارپول داده اند.

پلیس انگلیس اخیرا و برای دومین بار از بلر درباره پرونده "پول در برابررسیدن به القاب تشریفاتی" سوالاتی را پرسید.

فشارهای برای استعفای بلر افزایش یافته و وی سال گذشته گفته بود که پیش از ماه سپتامبر استعفا خواهد کرد. هم اکنون بسیاری از مردم انگلیس خواهان استعفای وی در زمان کنونی هستند، چرا که بسیاری از اعضای حزب کارگر اعتراف می کنند که رسواییهای به وجود آمده در دوران نخست وزیری بلر در حال آسیب زدن به حزب وی است.